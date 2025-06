Futuro Lobotka, dalla Spagna insistono: la destinazione a sorpresa

La dirigenza azzurra è a lavoro anche sulle uscite: lo slovacco potrebbe partire, un club di Liga pronto a chiudere

Il Napoli ha iniziato a costruire il futuro. Per restare al vertice, il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso interventi mirati sul mercato e una squadra all’altezza di ambizioni sempre più alte.

Ma mentre in entrata si lavora con energia, in uscita cominciano a muoversi ombre pesanti. Non c’è solo il futuro incerto di Anguissa a preoccupare, perché ora anche Stanislav Lobotka potrebbe rientrare in quei nomi pronti a fare le valigie.

Lobotka, l’Atletico Madrid spinge: Simeone prova a convincerlo

Il centrocampista slovacco, uno dei pilastri del Napoli campione d’Italia, ha attirato l’attenzione dell’Atletico Madrid. E non è solo una voce.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra Lobotka e il club spagnolo ci sarebbe già stato un primo contatto concreto. Non una trattativa aperta, ma qualcosa di più di una semplice chiacchierata.

Diego Simeone, in visita a Napoli lo scorso aprile per seguire il figlio Giovanni contro il Torino, ne avrebbe approfittato per scambiare due parole proprio con il numero 68 azzurro. Un incontro non ufficiale, ma che lascia intendere l’interesse forte dei Colchoneros.

Nel contratto del classe ’94, che ha compiuto trent’anni quest’anno, è presente una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni di euro. Una cifra non impossibile per l’Atletico, specie se dovesse cedere uno tra Koke o De Paul in estate.

Lobotka, addio vicino? Le parole dello slovacco

Se a Napoli Lobotka è considerato un punto fermo, il suo futuro non è così blindato come si potrebbe pensare.

Dal ritiro con la Slovacchia, lo stesso centrocampista ha parlato chiaro: “Sto bene a Napoli, ho un contratto e ho vissuto momenti incredibili. Se dovessi andare via, sarebbe solo per qualcosa di meglio. Il mercato è lungo”.

Parole misurate, ma che lasciano uno spiraglio aperto. La presenza di Conte, la centralità nel progetto e l’amore della piazza potrebbero convincerlo a restare. Ma l’ambizione di confrontarsi con un altro club, magari con un tecnico dal carisma come Simeone, non può essere esclusa.

Il Napoli, intanto, resta vigile. Sa bene quanto Lobotka sia fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra. Un regista che non fa rumore, ma che detta i tempi, spezza le linee e dà respiro a tutta la manovra. Perderlo sarebbe una scossa difficile da assorbire, e Conte lo sa bene.