Frattesi, ora per il Napoli è più complicata: cosa lo allontana dall’azzurro

L’affare Frattesi rischia di complicarsi in casa Napoli, la notizia giunta fuori da poco può mettere in salita la pista di mercato.

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha scatenato negli azzurri una voglia frenetica di compiere degli acquisti mirati. Sul taccuino di Giovanni Manna è presente Davide Frattesi, di proprietà dell’Inter.

Il classe ’99 è arrivato ad un punto di non ritorno in nerazzurro e chiede un maggiore spazio, cosa non ricevuta durante questi anni, nonostante un ottimo rendimento sul terreno di gioco quando chiamato in causa.

Napoli, ora Frattesi si complica: c’entra Inzaghi

Il forte scossone accaduto in queste ore in casa Inter mette a rischio anche diverse idee del Napoli, che era pronto ad approfittare del morale scontento di Frattesi.

L’addio di Simone Inzaghi porta indubbiamente dei ripensamenti per Frattesi e l’ipotesi di lasciare l’Inter. Il calciatore ora attende di capire che sarà il prossimo tecnico dei nerazzurri per capire quale decisione prendere per il suo futuro.

Il Napoli resta alla porta, ma ora l’affare potrebbe realmente complicarsi. Con Inzaghi era possibile, dato che il centrocampista si era scontrato con quest’ultimo in occasione della finale di Champions League persa amaramente dall’Inter.