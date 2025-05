Napoli, pressing su Frattesi: c’è una data in cui può sbloccarsi la trattativa

Il Napoli prepara un altro grande colpo dopo Kevin De Bruyne: Frattesi è molto più di una semplice suggestione, ma c’è da aspettare

Il Napoli lavorare giorno e notte per farsi trovare pronto durante la prossima sessione di mercato post quarto scudetto. Kevin De Bruyne a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo della campagna acquisti estiva. Mister Antonio Conte, però, non si accontenterà del fuoriclasse belga, così come non lo faranno il presidente Aurelio De Laurentiis ed il d.s. Giovanni Manna.

Proprio l’ex braccio destro di Giuntoli alla Juventus osserva attentamente la situazione in Serie A, dove militano diversi calciatori che stuzzicano l’interesse dei Campioni D’Italia. Oltre agli ultimi aggiornamenti sulla questione Ademola Lookman, emergono nuovi dettagli circa il possibile investimento per Davide Frattesi, il top dell’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli, per l’assalto a Frattesi si aspetterà la finale di Champions League: la situazione

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, ma i discorsi sono rimandati a dopo la finale di Champions League. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il calciatore sia concentratissimo, così come tutti i suoi compagni, sulla finalissima da giocare contro il Paris Saint Germain di Donnarumma e compagni.

Nel mese di giugno il d.s. Manna busserà alla porta di Beppe Marotta, chiedendo con forza Frattesi. Il centrocampista è stato promesso a Conte per invogliarlo a restare, ed il patron azzurro ora deve mantenere la parola data al tecnico salentino. Il ragazzo sarebbe perfetto per il gioco dell’ex Juventus ed Inter, che saprebbe renderlo ancor più decisivo in zona gol come fatto con Scott McTominay.

Calciomercato Napoli, Frattesi in pole per il centrocampo: piace tanto a Conte

Il potenziale centrocampo del Napoli versione 2025/2026 ‘rischia’ di essere uno dei più forti d’Europa. Ad affiancare Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Zambo Anguissa, infatti, oltre a Kevin De Bruyne potrebbe esserci anche Davide Frattesi.

Il centrocampista della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti sarebbe un’altra pedina importante che la dirigenza vorrebbe regalare a mister Antonio Conte. Frattesi già lo scorso gennaio è stato vicino a lasciare l’Inter per approdare al Napoli, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha poi virato su Philip Billing, che il caso ha voluto rendere protagonista proprio nello scontro Scudetto tra azzurri e nerazzurri al Maradona.