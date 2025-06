Colpo Napoli, il top player arriva dalla Liga: già avviati i contatti per l’acquisto!

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Gli azzurri avrebbero scelto un noto obiettivo che milita in Liga.

Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Archiviata la stagione trionfale, in casa Napoli è già tempo di pensare al futuro. Da diversi giorni, il DS Manna è molto attivo sul mercato in entrata. Il dirigente azzurro starebbe seguendo diversi calciatori, con alcuni di questi che militano in giro per l’Europa. Nelle ultime ore, però, una pista spagnola si sarebbe riscaldata e non poco.

Gutierrez nel mirino del Napoli, è lui l’obiettivo del club!

Il Napoli guarda anche oltre la Serie A per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro, ormai sempre più competitivo, starebbe pensando di mettere a segno diversi colpi. Tra questi, infatti, ci sarebbero un bel po’ di obiettivi studiati a lungo dal DS Manna.

Il dirigente azzurro, infatti, avrebbe messo nel mirino un noto calciatore. Si tratta di Miguel Gutierrez, giocatore di proprietà del Girona ma ormai pronto al grande salto di qualità. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” si tratta di un esterno a tutta fascia che può agire sia in fase difensiva che offensiva.

Il nome dello spagnolo è ormai noto da diverso tempo, ma nell’ultimo periodo il Girona avrebbe “perfezionato” il prezzo del cartellino. Infatti, per acquistare Miguel Gutierrez il Napoli dovrà presentare un’offerta da almeno 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante che però sembra essere alla portata del club azzurro.