Sorpresa Osimhen, accordo raggiunto: bye Juve

Clamoroso aggiornamento di mercato che riguarda Victor Osimhen: trovato l’accordo con la sua prossima squadra, Juventus beffata

Il futuro di Victor Osimhen sembrava ancora tutto da decifrare, ma la svolta è finalmente arrivata. L’attaccante, fino a qualche giorno fa, non era ancora riuscito a trovare un accordo con un nuovo club per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, ma la situazione sembra essere cambiata drasticamente nelle ultime ore.

Il nigeriano è seguitissimo sia in Premier League, che in Italia e anche in Arabia Saudita, e il nuovo club che lo accoglierà fa parte di uno di questi tre campionati. La Juventus nelle scorse settimane è stata in pole in Serie A per l’acquisto del bomber, ma l’aggiornamento dell’ultim’ora ha spazzato via ogni dubbio: la Vecchia Signora è stata beffata nella corsa all’attaccante ormai ex Napoli.

Colpo di scena Osimhen, l’annuncio dall’Arabia: accordo triennale con l’Al-Hilal

Dopo una stagione da incorniciare a livello realizzativo con la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen è pronto a rientrare a Napoli, per poi ripartire. Il bomber nigeriano non farà parte del progetto di Antonio Conte, e l’Al-Hilal sta chiudendo le operazioni per acquisirlo entro il 10 giugno, data di scadenza della sessione di mercato straordinaria riservata alle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club.

Secondo quanto riportato dal giornalista del quotidiano Al-Riyadh, Abdullah Al-Hunayan, il club saudita avrebbe già trovato un accordo con l’attaccante per un contratto triennale, fino al giugno del 2028. Ora, per l’Al-Hilal non resta altro che pagare al Napoli la cifra prevista dalla clausola rescissoria che figura nel contratto del nigeriano da 75 milioni di euro.