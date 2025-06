Calciomercato Napoli, Manna spinge per il gioiellino che fa impazzire la Serie A: Conte approva

Il direttore sportivo studia la nuova rosa partenopea a stretto contatto con Conte: occhi azzurri sul giovane difensore, l’asta è già partita

Antonio Conte resterà al timone del progetto azzurro anche per la prossima stagione: nessun addio, nessuna virata verso la Juventus. Il presidente De Laurentiis ha convinto il tecnico salentino con un piano concreto fatto di certezze e rinforzi mirati.

Il Napoli, insomma, non si accontenterà di difendere lo Scudetto: vuole costruire un ciclo vincente. E per farlo guarda anche ai gioielli del futuro.

Napoli, pronto il colpo in difesa: assalto a Leoni

Tra i nomi studiati da Manna, rientra anche quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha incantato la Serie A con la maglia del Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport, che parla di un’asta vera e propria tra le big di Serie A: Milan, Inter e appunto Napoli, tutte affascinate dalla crescita clamorosa del centrale romano.

A soli 18 anni, Leoni ha saputo prendersi la Serie A con naturalezza disarmante. Non si tratta del classico talento da Primavera lanciato per caso: ha guadagnato minuti, fiducia, e in 17 presenze ha mostrato personalità da veterano, soprattutto quando c’era da stringere i denti contro attaccanti di caratura internazionale.

Basti pensare a Parma-Napoli, una delle ultime gare di campionato: finita 0-0 anche (e forse soprattutto) per merito suo. Romelu Lukaku, che di solito sposta difese e partite con il fisico, è stato completamente neutralizzato. In campo sembrava il contrario: Leoni a dominare, Lukaku a rincorrere. E non è stato un episodio isolato: anche contro Kean e Vlahovic, Leoni è stato perfetto.

Leoni, impatto strepitoso: la valutazione del Parma

Senso della posizione, pulizia nell’intervento e una sorprendente lettura del gioco per un ragazzo che ha appena finito le superiori.

Il Parma valuta il suo cartellino attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma che può diventare un investimento da applausi, soprattutto in un calcio in cui i difensori giovani di qualità stanno diventando merce rara.

Leoni rappresenta l’identikit perfetto per il Napoli che verrà: giovane, tecnico, ma anche tosto e senza paura. Nel calcio italiano spesso ci lamentiamo dell’assenza di talenti da lanciare, e poi ce ne sfuggono sotto il naso. Giovanni Leoni è uno di quelli che può continuare a crescere, e farlo sotto l’ala protettiva di Antonio Conte avrebbe sicuramente un peso diverso.