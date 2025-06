Svolta Osimhen, il Napoli sta per chiudere la cessione: il club e la cifra dell’affare

Presto potrebbe arrivare la svolta definitiva per la cessione a titolo definitivo alla SSC Napoli di Victor Osimhen: il quotidiano non ha alcun dubbio.

In casa Napoli il calciomercato è già in pieno fermento, con il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna già al lavoro per cercare di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, che ha rinnovato la sua volontà di continuare a lavorare con Aurelio De Laurentiis per un Napoli sempre più forte e competitivo anche su altri fronti, oltre che su quello della Serie A.

Attenzione, però, anche alle possibili uscite, in primis quella di Victor Osimhen: quest’ultimo, infatti, farà ritorno in azzurro dopo la stagione in prestito al Galatasaray. Soltanto momentaneamente, visto che ci sarà con ogni probabilità la cessione a titolo definitivo. L’edizione odierna de Il Mattino si sbilancia a tal riguardo, svelando che l’opzione Arabia Saudita sembrerebbe addirittura a un passo dalla concretizzazione.

Osimhen, Il Mattino svela: “Si sta per chiudere con l’Al Hilal”

Victor Osimhen e l’Arabia Saudita: un binomio di cui si è parlato tanto nella scorsa estate ma che ora potrebbe tornare prepotentemente d’attualità.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola:

“Osimhen, come raccontato settimane fa, sta per chiudere con l’Al Hilal. Al Napoli i 75 milioni di euro della clausola”.

Potrebbe essere, dunque, vicina la svolta per l’attaccante nigeriano, il cui epilogo, questa volta in via definitiva, della sua storia con il Napoli è ormai dietro l’angolo.