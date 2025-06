Ribaltone Svilar, Roma gelata: assist al Napoli

Sul futuro di Mile Svilar, di fatto, bisogna registrare una grossa novità che fa felice il Napoli.

Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli ha chiuso un altro gran bel colpo. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha ottenuto il sì di Antonio Conte per restare alla guida della squadra azzurra anche l’anno prossimo.

Una volta ottenuta la permanenza del tecnico del quarto scudetto, ovviamente, la luce dei riflettori si è spostata sul mercato dei calciatori. Tra i nomi accostati al Napoli bisogna sicuramente inserire Mile Svilar. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Napoli, ribaltone su Svilar: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Radio’, di fatto, l’estremo difensore giallorosso non avrebbe l’intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Roma. Chi cura gli interessi di Svilar ha ribadito la volontà del loro assistito di non cambiare aria, ma poi i dirigenti capitolini non si sono fatti più sentire.

Tale atteggiamento da parte della Roma, di fatto, non è stata accolta positivamente dall’entourage di Mile Svilar, il cui contratto scade nel 2027. Al momento, dunque, non ci sarebbe nessuna possibilità che il miglior portiere della Serie A terminata una settimana fa prolunghi con il team capitolino. Questa notizia, di fatto, è un assist per il Napoli, il quale è stato accostato fortemente all’estremo difensore romanista.