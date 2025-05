Meret e Svilar tra scadenze, rinnovi mancati e sogni social di mercato: il punto sulle due vicende

I due portieri diventano protagonisti di un intreccio di mercato fatto di mancati rinnovi e sogni dei tifosi: il punto sulle trattative

I due migliori portieri della Serie A sono stati loro: Alex Meret e Mile Svilar. Entrambi hanno collezionato 16 clean sheet, vale a dire che per 16 volte hanno mantenuto la porta inviolata in Serie A. Il portiere del Napoli è stato anche il meno battuto d’Europa in tutti i campionati, mentre quello della Roma ha vinto il premio come MVP nel suo ruolo.

Il classe ’97 friulano ha chiuso con 25 gol incassati e 18 cleansheet in tutte le competizioni, su 35 presenze. Mentre il 25enne serbo ha subito 51 reti in 51 presenze con 19 porte inviolate. A Meret aggiungete anche 2 rigori parati, oltre a uno sfortunatissimo autogol. Una cosa è certa, sono stati due protagonisti assoluti, con un plus per l’azzurro: la vittoria del secondo scudetto da protagonista in 3 stagioni.

Meret in scadenza, Svilar sogno dei tifosi del Napoli: cosa filtra

Fa specie pensare che due portieri così non abbiano un futuro certo nelle proprie squadre. Partiamo, ovviamente da Meret, che è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e che può lasciare il Napoli a parametro zero in qualsiasi momento. Tra un mese esatto l’accordo con gli azzurri sarà terminato e il giocatore potrà scegliere di firmare per chiunque.

Dall’altra parte c’è Svilar, che ha un contratto fino al 2027 con la Roma, dunque non è ancora in scadenza, ma con un accordo da appena 1 milione di euro. Risulta uno dei calciatori meno pagati della rosa, il meno pagato tra i titolari e le prime riserve. A queste condizioni sarà addio, dato che il club sta ancora tergiversando sulle tempistiche.

In questa situazione, si sono accesi i tifosi del Napoli sui social. Il sogno è di portare proprio Svilar in maglia azzurra. Un assalto nei confronti della Roma, come la Juventus era solita fare negli anni di dominio (vedi Szczesny, Pjanic o Higuain ndr). L’affare, però è sicuramente complesso.

Il Napoli, infatti, vorrebbe trattenere Meret e, secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’accordo sarebbe ormai fatto. Meno convinti i colleghi della Gazzetta, che lasciano aperti spiragli di addio. Così come a Roma, la situazione di Svilar sembra sotto controllo, nonostante lo spavento social fatto prendere dal giovane Bouaskar, portiere delle giovanili giallorosse e molto amico del portiere serbo. Un saluto social scambiato per addio, ma che è subito stato chiarito.

Difficilmente, dunque, i due portieri cambieranno maglia, tanto più complesso sembra un futuro di Svilar nel Napoli. Il mercato resta imprevedibile, ma le prossime settimane saranno decisive verso i rinnovi, diventati prioritari dopo la fine della stagione.