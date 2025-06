Nuovo colpo Napoli, Manna spinge per il suo arrivo: “C’è già l’accordo”

È un Napoli sempre più determinato in sede di mercato: l’ultimo nome, spinto molto dal direttore sportivo Giovanni Manna, arriva dalla Spagna.

Un ambiente elettrizzante, nell’accezione positiva del termine, che porta i tifosi a sognare: a Napoli la vittoria del quarto Scudetto ha riportato un entusiasmo all’ombra del Vesuvio come non si vedeva da tempo. Con esso, anche una certa ambizione, considerando anche quella che è stata l’intesa tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis di continuare insieme. Quasi come una garanzia di competitività anche per il futuro, pensiero dominante nella testa della dirigenza partenopea.

Il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per assicurarsi un pacchetto di rinforzi di livello che, con ogni probabilità, verrà inaugurato dal colpo Kevin De Bruyne (clicca qui per tutte le ultime novità). Colpi, però, sono previsti anche in altri reparti: occhi puntati anche sulle corsie esterne, con un possibile colpo sull’out di sinistra che potrebbe arrivare dalla Spagna. Quel Miguel Gutierrez del Girona che è stata un’idea già in occasione della scorsa sessione estiva, quella di gennaio.

Mercato Napoli calcio, c’è già l’accordo di massima per Gutierrez: i dettagli

Miguel Gutierrez è un nome che in queste ore torna d’attualità in casa Napoli: il terzino sinistro del Girona, classe 2001, è nel mirino da tempo del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

A fare il punto della situazione a tal riguardo è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal riguardo scrive:

“Per l’esterno basso mancino tutti gli indizi portano a Miguel Gutierrez del Girona. Manna sta stringendo il cerchio sul 24enne che ha già un accordo di massima con il Napoli”.

Calciomercato SSC Napoli: tutte le mosse per la difesa

Miguel Gutierrez, calciatore di proprietà del Girona per cui il Real Madrid gode il diritto di recompra, andrebbe a rinforzare un reparto, quello difensivo, che in questa estate vedrà diverse novità.

Non è affatto un mistero che Luca Marianucci sia soltanto da bollare con tutte le ufficialità di rito, mentre si attendono delle novità in merito al destino di Rafa Marin, il cui destino in azzurro è fortemente in dubbio. Dei giorni scorsi, invece, la notizia che Juan Jesus ha rinnovato di un anno il suo accordo con la SSC Napoli.