Meret rinnova, il Napoli cerca anche un altro portiere: ritorno di fiamma sorprendente

Alex Meret vede sempre più vicino il suo rinnovo con la SSC Napoli: il club azzurro, in ogni caso, sarebbe a caccia di un altro portiere di livello.

Il lavoro del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già entrato nel vivo, considerando i tanti nomi che sono stati accostati agli azzurri già in queste ultime settimane. In attesa che venga sistemata tutta la procedura burocratica per Kevin De Bruyne (clicca qui per gli ultimi dettagli), la squadra mercato azzurro è a caccia di colpi anche in altre zone del campo.

Senza dimenticare quelle che saranno le conferme del gruppo che è riuscito nell’impresa di portarsi a casa lo Scudetto in questa stagione: tra di esse, spunta quella di Alex Meret. Stando alle notizie arrivate nei giorni scorsi, il portiere azzurro vede ormai vicino il prolungamento di contratto con la compagine allenata da Antonio Conte. Tuttavia, la società napoletana è al lavoro per assicurarsi un profilo di livello da affiancare all’ex SPAL e Udinese.

News Napoli calcio, ritorno di fiamma per Kepa: la situazione

Il Napoli è a caccia di un altro estremo difensore di livello, oltre ad Alex Meret, e i riflettori del club sembrano convergere su Kepa Arrizabalaga, che fu vicino al Napoli già nell’estate del 2022.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive: