Lobotka: “Scudetto? Ancora non ho realizzato”, poi l’annuncio sul futuro

Stanislav Lobotka torna a parlare dal ritiro della Nazionale Slovacca: nel corso del suo intervento, il centrocampista azzurro ha parlato della vittoria dello Scudetto e non solo.

È stato senza dubbio uno dei protagonisti della stagione appena conclusa in casa Napoli, con tanto di vittoria del quarto Scudetto. Stanislav Lobotka, al suo secondo successo in campionato con la maglia azzurra, si è ritagliato un ruolo importante anche con Antonio Conte, che lo ha messo al centro del suo Napoli così come fu con Luciano Spalletti.

Ora si attende di capire solo quale sarà il suo futuro, considerando le voci che girano sul suo conto (clicca qui per le ultime novità). Intanto, il numero 68 dei partenopei è tornato a parlare dal ritiro della Nazionale Slovacca, da cui ha avuto modo di tornare sulla vittoria dello Scudetto ma anche delle sue condizioni dopo l’infortunio rimediato in occasione della sfida tra Lecce-Napoli, con successiva ricaduta nel match contro il Genoa.

News Napoli calcio, Lobotka: parole emozionanti sullo Scudetto

Un successo che resterà per sempre nel cuore e nella mente di Stanislav Lobotka: ad ammetterlo sullo Scudetto è stato lo stesso slovacco, intervenuto dal ritiro della Nazionale Slovacca.

Di seguito, quanto riportato dal sito slovacco Dennik Sport:

“L’atmosfera è statta fantastica. Abbiamo vinto, i festeggiamenti sono stati incredibili. È difficile da descrivere, sto ancora cercando di metabolizzare l’emozione. Forse me ne renderò conto in vacanza, o quando inizierò ad allenarmi. Ma come ho detto, è difficile da descrivere, perché quello che provi in ​​quel momento è incredibile”.

Le parole sull’infortunio e sul futuro: sentite Lobotka

Stanislav Lobotka ha avuto modo di parlare anche delle sue condizioni alla caviglia, dopo il problema patito nelle sue ultime partite con il Napoli. Immancabile anche la domanda sul futuro, considerando i rumors di queste ore:

“È difficile per me valutare. Vedremo dopo gli esami. Proverò a correre e vedrò come va con alcuni movimenti. Resterò a Napoli? Non posso rispondere io stesso. Ho un contratto lì, abbiamo vinto il titolo, l’allenatore con cui abbiamo avuto successo è rimasto. Personalmente, mi trovo molto bene lì. Vedremo cosa ci riserva il tempo. La finestra di mercato è lunga. Se dovessi andare da qualche parte, ovviamente, vorrei andare in un posto migliore“.

Nel corso dell’intervista, Lobotka ha parlato anche della visita a Papa Leone XIV: “È stata un’esperienza incredibile stringergli la mano e sentire l’energia e la forza che lo circondavano”.