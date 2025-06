Concerto Gigi Dalessio, Geolier: “I campioni dell’Italia siamo noi” – VIDEO

Geolier è stato uno dei protagonisti del concerto di Gigi D’Alessio: ancora una volta non ha perso occasione per mostrare a tutti la propria fede per il Napoli

Il Napoli ha sbaragliato la concorrenza di Serie A contro ogni pronostico, conquistando il quarto Scudetto della propria storia. In città da circa dieci giorni si respira aria di festa, e tutti vogliono sentirsi parte di questo meraviglioso traguardo sportivo. Ogni occasione, dunque, è buona per intonare cori o semplicemente gridare al vento la propria fede.

Nel corso della serata, il popolo partenopeo ha avuto modo di sfruttare un altro momento di aggregazione per celebrare il Napoli. Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, sta andando in scena il concerto di Gigi D’Alessio. Tra gli artisti presenti c’è anche Geolier, grandissimo tifoso azzurro che come al solito non ha perso occasione per mostrare il suo attaccamento alla squadra.

Geolier incanta il Maradona con indosso una sciarpa del Napoli: presenti anche Ngonge e Politano

Geolier, grande ospite del concerto di Gigi D’Alessio allo stadio Diego Armando Maradona, ha fatto il suo ingresso sul palco qualche istante fa con una sciarpa del Napoli in bella vista. Il rapper ha intonato alcune delle sue canzoni più conosciute, ma prima di esibirsi ha fatto partire il coro “I campioni dell’Italia siamo noi”, a dimostrazione del fatto che è il primo a non voler smettere di celebrare il quarto Scudetto della storia azzurra.

Da segnalare la presenza al concerto di Cyril Ngonge e Matteo Politano, anche loro sul palco al fianco di Gigi D’Alessio. Il pubblico del Maradona, una volta visti i due Campioni d’Italia abbracciare il cantante napoletano, ha iniziato a intonare vari cori. L’intera città, dunque, proprio come i suoi figli Geolier e Gigi D’Alessio, ha ancora tanta voglia di festeggiare lo Scudetto.