“Bisogna ringiovanire”, Napoli avvisato: è successo in diretta

Per il Napoli, proprio in queste ultime ore, è arrivato un importante avviso per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Napoli, una volta incassato il sì di Antonio Conte, è al lavoro per cercare di allestire una squadra che si faccia trovare pronta dinanzi ad una stagione molto intensa di gare. Basta pensare che gli azzurri dovranno affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, ovviamente, il Napoli è chiamato a compiere una campagna acquisti estiva molto importante. Tuttavia, per il club partenopeo è arrivato anche una sorta di consiglio per le strategie da attuare nei prossimi mesi.

Marcello Altamura: “Il Napoli non deve trattenere giocatori non convinti”

Marcello Altamura, giornalista de ‘Le Cronache di Napoli’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Il Napoli deve sicuramente compiere degli acquisti importanti, visto che deve ricoprire diversi ruoli. Ma comunque bisogna fare un’analisi su giocatori che stanno qui da tempo ed hanno vinto. Mi riferisco a giocatori come Lobotka ed Anguissa. Calciatore come questi ultimi bisogna farli andare via se non sono convinti di restare”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: