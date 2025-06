Napoli su Donnarumma, indiscrezione rilanciata: Conte decisivo

In casa Napoli, dopo il probabile arrivo di De Bruyne, potrebbe arrivare un altro grandissimo giocatore: Donnarumma.

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scudetto dopo una lotta punto a punto con l’Inter. Proprio l’incertezza che ruotava intorno alla vittoria del campionato, di fatto, ha portato ad una gioia ancora più immensa per i tifosi del team partenopeo.

Mentre l’Inter, nonostante sia arrivata in fondo in tutte le competizioni, quest’anno non ha alzato neanche un trofeo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è caduta ieri sera nella finale di Champions League contro il PSG, il quale ha battuto gli interisti con uno storico 5-0. Tra i protagonisti della squadra di Luis Enrique bisogna inserire sicuramente Gigio Donnarumma. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare un’indiscrezione clamorosa.

Napoli, possibile tentativo per Donnarumma: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘tmw’ infatti, il Napoli ha tutta l’intenzione di provarci per l’estremo difensore italiano. L’operazione, ovviamente, sarebbe davvero molto complicata, ma Conte spinge per creare una squadra davvero forte e, dunque, potrebbe convincere De Laurentiis a fare un tentativo per Donnarumma.

Il Napoli, quindi, potrebbe approfittare della fase di stallo della trattativa del rinnovo del contratto del portiere italiano ed il PSG. Lo stesso Gigio Donnarumma, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha rilasciato queste parole sul suo futuro: “Rinnovo con il PSG? Non lo so, vediamo in questi giorni. Ora vado in Nazionale, dove abbiamo due partite molto importanti”.