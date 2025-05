Napoli, clamorosa idea: si pensa a Donnarumma per la porta azzurra

Clamorosa indiscrezione per la porta del Napoli. La dirigenza pensa al portiere della Nazionale: i dettagli.

Il rinnovo di Alex Meret è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il portiere italiano classe 1997 è stato protagonista di una delle migliori delle stagioni della sua carriera.

Ciò nonostante, però, i discorsi relativi al prolungamento del suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2025, si stanno portando avanti da ormai diverse settimane senza però giungere mai ad una conclusione. Mancherebbe soltanto a firma, a quanto pare, prevista probabilmente nei prossimi giorni.

Nel frattempo, però, la dirigenza del Napoli lavora anche ad un colpo che potrebbe di fatto rappresentare, insieme a quello di De Bruyne, la vera svolta dell’estate napoletana.

Donnarumma-Napoli, il Napoli valuta il colpo

Come riportato da Tuttomercatoweb il Napoli sarebbe intenzionato a fare un tentativo concreto, nelle prossime settimane, per portare Gigio Donnarumma a Napoli. Il portiere classe 1999 giocherà, stasera, la finale di Champions League contro l’Inter.

Il Napoli prenderebbe un portiere di enorme talento, forse in questo momento il più forte del mondo, ma soprattutto di esperienza. A 26 anni ha già collezionato oltre 400 presenza in carriera tra Milan e Paris Saint Germain, e sarebbe pronto a tornare in Serie A.

Alex Meret, a quel punto, potrebbe pensare a trasferirsi altrove, magari al Milan dove Mike Maignan sembra piuttosto vicino all’addio.