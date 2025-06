“Lascia l’Inter, decisione già presa”: Napoli alla finestra, è più avanti di tutti

Inter demolita in finale di Champions League, dopo il Mondiale per club possibile rivoluzione della rosa per svecchiare alcuni reparti: Napoli sul calciatore nerazzurro

Triste serata per la formazione di Simone Inzaghi, che perde 5-0 a Monaco di Baviera contro il PSG in finale di Champions League. È la seconda finale persa nel giro di due anni. Gli stessi anni in cui il Napoli ha trionfato in campionato. Una strana coincidenza, che porta male ai nerazzurri e molta fortuna ai partenopei.

Nella squadra di Simone Inzaghi, oltre alla delusione per la sconfitta sontuosa e umiliante, c’è qualche giocatore che è rimasto scottato dalle scelte del mister. E infatti fa rumore la scelta di non aver schierato Davide Frattesi, neppure preso in considerazione a gara in corso.

Secondo le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Nazionale avrebbe chiesto spiegazioni a Inzaghi sul mancato utilizzo. Voleva dare una mano ai suoi compagni. Davide si aspettava un trattamento decisamente differente, specialmente per il contributo offerto nell’arco della stagione e della semifinale di ritorno contro il Barcellona, decisivo con un gol. Ma le valutazioni di Inzaghi sono state altre.

Frattesi via dall’Inter se Inzaghi resta: Napoli segue con attenzione

Sempre secondo il quotidiano sportivo, il futuro di Frattesi è tutto da chiarire. È uno dei rebus dell’estate dell’Inter. Se Inzaghi dovesse restare e convincersi a non accettare altre sfide per il prossimo anno, allora Frattesi lascerà sicuramente Milano. Vuole giocare un ruolo da protagonista, si sente pronto ad essere titolare.

“Da qui è facile immaginare gli scenari futuri: se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione”

Il Napoli è fortemente interessato alle prestazioni dell’ex Sassuolo. Già a gennaio si è ipotizzato un possibile scambio (quasi) alla pari con Raspadori. Tutto bloccato perché Conte non avrebbe voluto rinforzare una rivale per la corsa Scudetto e soprattutto senza Kvaratskhelia non era il caso perdere un altro attaccante.

L’ipotesi scambio potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane, ma anche senza una contropartita l’affare potrebbe realizzarsi. Il Napoli sta costruendo una rosa forte e ambiziosa. De Bruyne è il primo colpo per il centrocampo, ma non sarà l’unico. Conte vuole anche altri giocatori di spessore per alzare la qualità della rosa.