“L’Italia si è tinta di blu”, Buongiorno fa emozionare i tifosi: post da brividi

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha pubblicato un post sui propri social molto emozionante in merito alla prima stagione in maglia azzurra.

Nonostante i vari problemi fisici riscontrati, l’impatto di Alessandro Buongiorno con la maglia del Napoli alla sua prima stagione all’ombra del Vesuvio è stato piuttosto positivo: la vittoria dello Scudetto è anche merito del difensore centrale italiano, che ha espresso tutti i suoi sentimenti in un toccante post sui propri profili.

“Grazie Napoli”: il messaggio d’amore di Buongiorno

Il centrale ex Torino ha voluto sottolineare la gratitudine verso il pubblico e lo staff del Napoli per la vicinanza dimostratagli in una stagione piuttosto discontinua.

Di seguito riportate le sue parole:

“GRAZIE NAPOLI . Una stagione che porterò sempre dentro, piena di emozioni forti e tanti sacrifici. Anche nei momenti più complicati abbiamo superato ogni difficoltà insieme e siamo stati GRUPPO. Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo fantastico cammino: lo staff, i compagni, la società. Ma soprattutto… voi tifosi, che siete il cuore di questa città. Il vostro amore per questi colori è un qualcosa che si sente sulla pelle. L’Italia si è tinta di BLU, perché i campioni siamo noi!!AG4IN “.

Parole da brividi di uno dei tanti protagonisti di questo tricolore: il senso di appartenenza è di sicuro una delle chiavi di questo grande successo azzurro.