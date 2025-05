Vergogna a Monaco: cori dei tifosi dell’Inter contro il Napoli (VIDEO)

A Monaco, prima della finale di Champions, i tifosi dell’Inter hanno dedicato cori non proprio carini a Napoli: le scorie dello Scudetto ci sono ancora.

La lotta Scudetto fra Napoli e Inter è terminata con la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Una festa stupenda per tutta la città, che si è goduta un successo arrivato dopo un duello punto a punto praticamente fin dall’inizio del campionato.

Per l’Inter, è rimasta solo tanta delusione e il timore di una stagione che potrebbe terminare con zero titoli in bacheca, a meno di un trionfo questa sera in finale di Champions League.

Da Monaco, i cori dei tifosi contro Napoli (VIDEO)

Monaco di Baviera, sede della finalissima di Champions, ha visto una vera e propria invasione da parte dei tifosi interisti. La massicia presenza di tifosi interisti ha anche portato un episodio non piacevolissimo: dei cori degli interisti contro Napoli.

Alcuni di questi, non sembrano solo cori di scherno, ma anche discriminatori, come il ben noto “Vesuvio erutta” e “Odio Napoli”. Insomma la rivalità di questa lotta Scudetto sembra non essersi esaurita e questo episodio sembra dimostrarlo.