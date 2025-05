Mercato Napoli 3 addii per 3 innesti, rivoluzione azzurra a centrocampo

Giovanni Manna punta a cambiare tutto, ecco il piano per partire: tre addii e tre soluzioni a centrocampo.

Dopo la conferma di Antonio Conte, che rimarrà sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis possono immergersi al 100% nel mercato estivo.

Serviva una base solida da cui partire, ed il benestare del tecnico leccese ha dato la carica giusta. La prossima sarà una stagione impegnativa per il Napoli che, con lo scudetto sul petto, moltiplicherà le competizioni a cui partecipare. Servirà quindi una rosa competitiva ma anche fresca, rinnovata per un progetto duraturo nel tempo.

E allora si inizia a pensare ad una rivoluzione soprattutto nella zona del centrocampo, dove alcuni nomi azzurri sembrano sulla strada dell’addio. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che fa 3 nomi in uscita ma anche 3 nomi in entrata. Sul taccuino di Giovanni Manna le soluzioni dirette alle uscite di tre centrocampisti del Napoli.

“Billing non sarà riscattato, Anguissa va verso la Saudi: il grande obiettivo è Frattesi, come a gennaio, ma ovviamente tutto è stato congelato in vista della finale di Champions dell’Inter e di un futuro tecnico da chiarire. E ancora: piace da tempo Sudakov dello Shakhtar, ma in questo caso varrà anche il gioco degli incastri degli extracomunitari. Nei monitor c’è Taylor dell’Ajax, però saranno le esigenze a dettare i ritmi: tutto gira intorno al futuro di Lobotka. Cajuste e Folorunsho andranno via”, scrive il quotidiano.