Napoli, mister Rocco svela un retroscena su Conte: la scoperta

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un retroscena su Conte svelato da mister Rocco.

Il Napoli è campione d’Italia da una settimana, ma anche in giornata per i tifosi azzurri è arrivata comunque un’altra notizia davvero importante. La Primavera del team azzurro di mister Rocco, grazie al successo ottenuto oggi al Piccolo di Cercola contro la Virtus Entella per 2-0, ha staccato il pass per la promozione nel campionato di Primavera 1.

Questo traguardo, di fatto, è davvero importantissimo per il Napoli, dal quale si attendono investimenti importanti per il proprio settore giovanile. Lo stesso Antonio Conte, infatti, ha ribadito più di una volta la necessità di centro sportivo per far crescere i ragazzi del vivaio azzurro. Tuttavia, oltre che per la gioia del traguardo raggiunto, bisogna segnalare un retroscena sul tecnico salentino svelato proprio da mister Rocco.

Napoli Primavera, mister Rocco su Conte: “Lui è una persona davvero eccezionale”

L’allenatore del Napoli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti al Piccolo:

“Conte è una persona eccezionale, ne ho avuto la prova quando ho parlato con lui a Castel Volturno”.

Mister Rocco ha poi parlato degli investimenti che dovrà fare il Napoli per il settore giovanile:

“ Si pensa già alla prossima stagione, si deve parlare con la società. Non vorrei disputare un campionato di bassa classifica, perché sappiamo quanto sia dura il campionato di Primavera 1. Bisogna costruire tanto, abbiamo dato tutto al Napoli per farlo. Tweet di De Laurentiis? Lo ringraziamo, ci ha dato una gioia bellissima con lo scudetto. Adesso abbiamo da fare un bel po’, visto che i figli di Napoli devono giocare a Napoli”.