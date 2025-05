Napoli, Conte fa i complimenti alla Primavera: il messaggio social è virale

Antonio Conte, dopo la promozione del Napoli Primavera nel campionato di Primavera 1, ha scritto un messaggio social.

In una settimana, di fatto, i tifosi del Napoli sono stati raggiunti solo da notizie davvero importanti. La prima, quella che è entrata già nella storia, è stata sicuramente quella della vittoria dello scudetto della squadra guidata da Antonio Conte.

Mentre quella arrivata oggi è comunque una notizia importante per i progetti futuri della società. Il Napoli Primavera, grazie al successo di quest’oggi contro la Virtus Entella, ha infatti staccato il pass per la promozione in Primavera 1. Dopo questo successo così importante per i programmi futuri del club partenopeo, dunque, è arrivato anche un messaggio dallo stesso Antonio Conte.

Napoli, Conte fa i complimenti alla squadra Primavera di Mister Rocco

Il tecnico del quarto scudetto, infatti, ha scritto: “Complimenti” sotto il post del canale ufficiale di Instagram del Napoli in cui si celebrava la promozione nel campionato di Primavera 1. Questo messaggio di Antonio Conte, ovviamente, è diventato subito virale sia tra i media che tra i tifosi azzurri.

Ricordiamo che il tecnico salentino, di fatto, ha ribadito più di una volta la necessità del Napoli di costruire un centro sportivo per far crescere il proprio settore giovanile. Questo commento di Antonio Conte, dunque, è comunque un simbolo della sua vicinanza a tutte le vicende del calcio Napoli.