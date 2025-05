Napoli, la situazione di Lobotka e Anguissa: cosa filtra sulle cessioni

Il Napoli deve valutare con grande attenzione il futuro di Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, che sono richiestissimi all’estero

Il Napoli ha iniziato a gettare le basi per iniziare al meglio prossima stagione. Il tema allenatore è stato definito, Antonio Conte sarà il condottiero degli azzurri almeno fino al giugno del 2026, poi si vedrà. Per i vertici partenopei, ora, non resta altro che concentrarsi appieno sul calciomercato.

Il prossimo mercato degli azzurri si prospetta essere uno tra i più importanti d’Europa. La società ha quasi definito l’arrivo di Kevin De Bruyne, e nel mentre porta avanti i discorsi con i vari David, Lookman, Zhegrova, Frattesi e non solo. A bilanciare tutti questi potenziali acquisti, però, ci penseranno alcune cessioni importanti. Tra le possibili partenze, oltre a quella già nota di Zambo Anguissa, è spuntata anche quella di Stanislav Lobotka.

Calciomercato Napoli, Lobotka in uscita assieme ad Anguissa? Gli aggiornamenti

Il Napoli potrebbe dire addio a due uomini chiave di entrambi gli scudetti vinti negli ultimi tre anni. Sia Frank Zambo Anguissa che Stanislav Lobotka hanno diverse proposte sul tavolo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, per il centrocampista camerunense c’è da valutare attentamente il da farsi. Le sirene dell’Arabia Saudita tentano e non poco il calciatore, che è in dubbio tra il restare o il partire. Discorso leggermente diverso per il metronomo slovacco: su di lui pare esserci l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che però al momento non ha avanzato proposte concrete. Lobotka, inoltre, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che con ogni probabilità il presidente Aurelio De Laurentiis farà valere. Ad ogni modo, per entrambi non è da escludere la permanenza in azzurro.