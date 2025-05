Napoli, anche Kean resta un obiettivo: il caos Fiorentina può favorire gli azzurri

L’attaccante italiano rimane uno degli obiettivi in casa azzurra e il caos nella Viola potrebbe favorire il suo approdo sotto la guida di Antonio Conte

Giorni concitati in casa Fiorentina, con le quasi ufficiali dimissioni di Raffaele Palladino come allenatore. Un clima opposto a quello che si respira a Napoli, dove il presidente De Laurentiis ha confermato Antonio Conte alla guida del club anche per la prossima stagione. Da una parte una tifoseria infuriata per le ultime vicende, dall’altra una in festa da quasi una settimana e che vive il suo momento di massimo splendore.

Mai il Napoli era stato così forte come società. Un club sano, con quasi 200 milioni di euro da poter investire sul mercato, con una guida tecnica forte, un direttore sportivo in gamba, un presidente super e una squadra solida. Sicuramente da migliorare, ma che ormai vanta un grande appeal a livello internazionale. Non a caso, il Napoli è entrato nell’élite delle società che valgono oltre 1 miliardo di euro.

Ma tornando al mercato, proprio questa forza prorompente degli azzurri, li starebbe avvicinando a numerosi profili offensivi che stuzzicano la piazza e non solo. Il già noto Jonathan David appare in pole, ma bisognerà limare la questione legata alle commissioni. Stuzzica molto anche Viktor Gyokeres, che costa almeno 75 milioni di euro ed è accostato all’Arsenal. Da qui, altri piani paralleli.

Kean al Napoli, ipotesi aperta: i dettagli sul possibile colpo

Tra i vari centravanti sondati in questi giorni, c’è sicuramente anche Moise Kean. L’attaccante italiano, reduce da una stagione super con la Fiorentina, potrebbe lasciare la squadra nei prossimi mesi. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro da pagare tra il 1° e il 15 luglio.

La data non è lontanissima, ma neanche troppo vicina. Questo rende il giocatore appetibile, ma sicuramente non un piano A, nel caso in cui si riesca a chiudere l’affare David. Quello che favorirebbe il Napoli, è il recente caos nel club toscano. Le improvvise dimissioni di Raffaele Palladino aprono una serie di scenari non così positivi a Firenze.

Lite con Pradè? Scarsa sicurezza sul mercato? Ipotesi probabili. Il direttore sportivo potrebbe non aver dato garanzie su una permanenza di Kean e senza l’allenatore che ha davvero creduto in lui, anche l’attaccante può valutare un addio. Il Napoli è tra le squadre da tempo interessate a lui e la cifra della clausola è assolutamente alla portata del club azzurro. Discorsi rimandati di qualche settimana, dunque, ma affare apertissimo.