Napoli, ecco quando saranno annunciati De Bruyne e Marianucci: la data

In casa Napoli bisogna registrare un aggiornamento importante sul futuro sia di Kevin De Bruyne che di Luca Marianucci.

Il calciomercato, se pur non si sia ancora aperto ufficiosamente, è pronto a regalare colpi sensazionali in casa Napoli. I neo campioni d’Italia infatti sono alle prese nell’intervenire sulla propria rosa, non ben strutturata per sostenere 4 competizioni. Con la conferma in panchina di Antonio Conte, ora si è pronti a compiere un mercato con i fiocchi.

Tanti sono i calciatori presenti sul taccuino di Manna, direttore sportivo, che lavora affinché i desideri del tecnico possano avverarsi. Nell’ultima ora è venuta fuori una notizia che ha infiammato la piazza azzurra, con le presentazioni di due nuovi acquisti. Kevin De Bruyne e Luca Marianucci infatti, sono molto vicini ad indossare la maglia del Napoli.

Napoli, doppia ufficialità in arrivo: ecco quando saranno annunciati

Il Napoli si prepara ad accontentare Conte con le sue richieste in queste due finestre estive di calciomercato. Sul piatto Aurelio De Laurentiis ha messo a disposizione 200 milioni di euro con alcuni top player in arrivo, tra cui Kevin De Bruyne.

Stando a quanto annunciato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, il 4 giugno – data di presentazione dei due ritiri estivi del Napoli – potrebbero essere annunciati De Bruyne e Marianucci. Per entrambi i calciatori infatti si attendono solo gli annunci ufficiali.

Il belga arriverà a parametro zero, mentre per il difensore dell’Empoli è stato trovato un accordo per 9 milioni di euro più bonus.

Napoli scatenato, non solo De Bruyne e Marianucci: un altro è vicino

Dopo aver messo in cassaforte i primi due colpi dell’estate, ora il Napoli lavora su altri fronti. In lista ci sono ancora tanti nomi, con alcuni reparti che subiranno variazioni da qui a breve. Calciatori come Simeone e Ngonge, in attacco, non sono certi di restare.

Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento per Jonathan David. Il club ha però chiesto al calciatore 36-48 ore di tempo per capire meglio la situazione mercato con Conte.

Su di lui sempre presenti Juve e Inter, che ora attendono alla finestra la strategia del Napoli. Il centravanti è il candidato numero uno per l’attacco degli azzurri, con però un occhio anche su Bonny del Parma.