De Bruyne al Napoli, affare da limare: si attende solo l’annuncio ufficiale

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne.

Il Napoli è da una settimana campione d’Italia. Venerdì scorso, battendo il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku, gli azzurri hanno sconfitto al Maradona il Cagliari, vincendo così il campionato di Serie A 2024/25.

Una volta trascorsi i giori dedicati ai festeggiamenti per lo scudetto, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata sul futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, resterà anche l’anno prossimo alla guida del Napoli. Ma i tifosi azzurri ora sono in ansia per il possibile approdo di Kevin De Bruyne.

Napoli, si attende l’annuncio ufficiale per De Bruyne: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i manager del calciatore belga per definire gli ultimi dettagli. Ogni giorno, di fatto, potrebbe essere quello giusto per annunciare Kevin De Bruyne al Napoli.

Il possibile arrivo della mezzala belga, ovviamente, sarebbe un grandissimo colpo per il club partenopeo. Proprio l’ingaggio del compagno di Nazionale di Lukaku e Mertens, tra l’altro, è stato sicuramente uno dei motivi della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.