Juan Jesus rinnova e poi emoziona: parole da brividi per il Napoli

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle parole bellissime di Juan Jesus.

Dopo aver vinto lo scudetto una settimana fa, grazie al successo contro il Cagliari, il Napoli sta già programmando la prossima stagione. Il primo passo, ovviamente, è stata la conferma di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, infatti, ha deciso di restare alla guida della squadra campione d’Italia. Mentre il secondo atto per la prossima stagione del Napoli è stato il rinnovo di uno dei giocatori a cui ha fatto meglio la ‘cura di Antonio Conte’. Il calciatore in questione è Juan Jesus.

Il brasiliano, come comunicato dal club partenopeo, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 2026. Lo stesso difensore centrale ha commentato così questo suo prolungamento contrattuale:

“Sono felice e veramente orgoglioso di vestire ancora questa maglia. Napoli è diventata casa, una parte di me. Qui ho trovato una squadra, una famiglia, un popolo che vive il calcio con il cuore. Voglio ringraziare la società per la fiducia, il direttore per la stima e la chiarezza, e soprattutto mister Conte e tutto il suo staff per l’energia, mentalità e voglia di costruire qualcosa di davvero importante”.