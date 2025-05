“È il rammarico più grande”, Juan Jesus recrimina: c’entra lo Scudetto

Juan Jesus ha svelato in diretta il suo rammarico più grande in questi tre anni a Napoli: c’entra lo Scudetto.

La festa dei calciatori del Napoli con il bus scoperto è stata stupenda: una parata che ha attraversato il lungomare, con i calciatori che hanno potuto sentire e godersi tutto l’affetto e la gratitudine della città nei loro confronti. Una giornata stupenda, che resterà sicuramente nella storia di questo club e di questa città.

Man mano, i calciatori hanno rilasciato le loro dichiarazioni a Rai 2, lasciando il loro commento in merito a questi ultimi, meravigliosi giorni. Fra quelli intervenuti, anche Juan Jesus, uno di quelli che era presenti anche in occasione dello Scudetto di due anni fa con Spalletti.

Juan Jesus: “Potevamo fare questo anche due anni fa”

Proprio riguardo al confronto con lo Scudetto del 2023, il brasiliano ha espresso un piccolo rammarico: in quell’occasione, infatti, non avvenne una simile parata per la città, ma solo una festa all’interno dello stadio:

“Il rammarico più grande nella mia testa è di non aver fatto tutto questo due anni fa. Guardate cosa succede oggi e poteva essere così anche due anni fa. Festeggiamo con questo popolo meraviglioso”.

Su quale sia invece la vittoria più “goduta” Jesus risponde così:

“Questo Scudetto è stato più difficile, l’altro lo abbiamo vinto un mese prima della fine. Questo arrivato all’ultimo è stato emozionante”.

Chiosa sul vero artefice di questo trionfo, Antonio Conte: