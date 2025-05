David al Napoli, profilo graditissimo a Conte: bye Juve

Il Napoli, oltre a De Bruyne, vuole chiudere per un altro giocatore importante, ovvero Jonathan David.

Il Napoli, dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia, ha chiuso un altro grandissimo ‘colpo’, ovvero la permanenza di Antonio Conte. L’addio del tecnico salentino, di fatto, sembrava ad un passo, ma poi è cambiato tutto negli ultimi giorni.

Lo stesso Antonio Conte ha ribadito di avere la stessa visione di crescita della società e, considerando anche il contratto in essere, questo ha inciso tantissimo sulla sua decisione di restare alla guida del Napoli. Aurelio De Laurentiis, oltre a De Bruyne, è infatti pronto a regalare un altro giocatore all’ex ct dell’Italia.

Napoli, ecco il giorno decisivo per chiudere per l’arrivo di Jonathan David: ecco l’annuncio definitivo

Sascha Tovalieri, giornalista belga, ha dunque confermato a ‘Radio CRC’ il forte interesse del club partenopeo per Jonathan David. La giornata decisiva per l’ingaggio a parametro zero del calciatore canadese potrebbe arrivare tra lunedì e martedì prossimo.

Jonathan David piace tanto ad Antonio Conte. Mentre la Juve, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, è sicuramente ben più lontana dall’ingaggiare l’attaccante ex Lille. Dopo il weekend, dunque, sapremo se il Napoli chiuderà o meno per l’arrivo del centravanti canadese.