Napoli, non solo David: doppio colpo super dalla Francia. Investimento da più di 50 milioni

Il Napoli prepara un altro grande doppio colpo, dopo quello quasi ufficiale di Kevin De Bruyne: si tratta di due top della Ligue 1

Il Napoli, dopo la vittoria del quarto scudetto, non smette di sognare. Kevin De Bruyne a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo di mercato degli azzurri. Mister Antonio Conte allenerà un vero fuoriclasse, che farà alzare il livello di tutti gli allenamenti. Il belga, inoltre, porterà con se tantissima esperienza internazionale.

Il d.s. Giovanni Manna, però, sta lavorando per far sbarcare a Napoli tantissimi altri calciatori. Il prossimo anno i Campioni d’Italia dovranno essere protagonisti in quattro competizioni, come ricordato ieri sera dal patron Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, nel taccuino del direttore sportivo partenopeo sono finiti due top player della Ligue 1, che vanno ad aggiungersi a Jonathan David.

Calciomercato Napoli, Zhegrova e Lee obiettivi concreti: Manna studia il doppio colpo

Il Napoli è attivissimo sul mercato. Dopo aver quasi chiuso per Kevin De Bruyne, e dopo aver incassato il sì nella giornata di ieri da Jonathan David, anche Edon Zhegrova e Kang-in-Lee sono finiti nel mirino di Giovanni Manna.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri starebbero pensando di coprirsi sulle fasce acquistando nuovi elementi. Il coreano del Paris Saint Germain è in pole, così come il kosovaro del Lille. Quest’ultimo arriverebbe assieme al compagno di reparto canadese, il talento David, che stuzzica e non poco il d.s. azzurro. Sebbene su Lee non aleggino grossi dubbi, per quanto riguarda Zhegrova, invece, sarebbero in corso alcune valutazioni.

Zhegrova – Napoli, gli azzurri riflettono per via dell’ultimo infortunio accorso al kosovaro

Il Napoli non ha ancora affondato il colpo per Edon Zhegrova poiché vuole vederci chiaro, visto che si tratterebbe di un investimento molto importante.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i vertici azzurri starebbero valutando bene la situazione per via di una pubalgia che ha tenuto l’ala del Lille lontano dal terreno di gioco dallo scorso gennaio. Se il calciatore darà garanzie, allora l’affare si farà. Altrimenti, si virerà su altri profili.

Intanto, il patron Aurelio De Laurentiis pare essersi assicurato un canale preferenziale sul giocatore. Ci sarebbe già una sorta di accordo verbale tra le parti, come raccontano nella giornata di ieri dal suo intermediario. Situazione in evoluzione, che va monitorata di giorno in giorno. Quel che è certo, è che il Napoli sarà uno dei protagonisti assoluti del prossimo mercato.