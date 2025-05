Dalla Roma al Napoli, Conte vuole già beffare Gasperini: la sfida

Per Napoli e Roma, di fatto, ci sono delle novità di calciomercato.

Continua il valzer degli allenatori in Serie A: ci sono infatti importanti novità per le panchine di Napoli e Roma. Antonio Conte è ormai ad un passo dalla permanenza sulla panchina azzurra, grazie all’incontro avuto con De Laurentiis. Gian Piero Gasperini, invece, è momentaneamente il candidato numero uno per sostituire Ranieri sulla panchina dei giallorossi.

In attesa di conferme ufficiali, tra i due allenatori è già tempo di sfide. Il tecnico del Napoli ha infatti messo nel mirino un difensore che piace tanto a Gasperini. Il Napoli farà di tutto per accontentare Conte e prelevare il giocatore.

Duello tra Napoli e Roma per Jaka Bijol

La dirigenza azzurra tenta la beffa ai danni della Roma: Bijol interessa molto al Napoli ma non si muoverà da Udine senza un’offerta da almeno 20 milioni.

È già tempo di battaglie nel calciomercato della Serie A: sia il Napoli che la Roma stanno monitorando costantemente Jaka Bijol. Il difensore ha disputato un ottimo campionato ed ha attirato l’attenzione di molti club in Italia. Per farlo partire, però, l’Udinese non accetterà un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro.

Solo poche settimane fa, il difensore sloveno aveva praticamente annunciato il suo addio all’Udinese, definendosi pronto per una nuova avventura e per il salto di qualità. Il trasferimento al Napoli o alla Roma potrebbe essere una buona opportunità per confermarsi e dimostrare le proprie doti.

Bijol sarebbe l’innesto perfetto per un Conte bis

In campionato il difensore sloveno ha giocato molte volte nella difesa a tre: la conferma di Conte potrebbe essere il via libera per imbastire una trattativa e ingaggiare Bijol.

Nell’attesa della conferma della permanenza di Antonio Conte a Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna continua a seguire Bijol. Il centrale dell’Udinese sarebbe un ottimo giocatore per il tecnico salentino, considerando soprattutto la predisposizione di Conte per la difesa a tre. Lo sloveno, infatti, durante la stagione appena conclusa ha spesso giocato con questa impostazione difensiva.

Bisognerà capire anche quale sarà il futuro di molti difensori attualmente in rosa al Napoli. Mentre Natan sembra essere sempre più vicino al riscatto da parte del Real Betis, ci sono ancora molti dubbi sulla permanenza di Juan Jesus e, soprattutto, di Rafa Marin. In caso ci siano molte partenze, il Napoli potrebbe seriamente pensare di rinforzare il reparto difensivo con Jaka Bijol.