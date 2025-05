Napoli Conte, arriva l’annuncio più atteso: aumento e non solo per il tecnico

Dopo l’ufficialità della sua permanenza, di fatto, su Antonio Conte bisogna registrare un altro importantissimo aggiornamento.

Il futuro di Antonio Conte a Napoli sembra essere più chiaro. I tanti rumor circolati sul web negli ultimi giorni hanno tenuto sulle spine tutti i fan azzurri. In serata c’è stato un incontro tra il tecnico, Manna, Chiavelli e il presidente De Laurentiis, al fine di arrivare ad una decisione definitiva.

Nell’attesa di un comunicato ufficiale da parte del Napoli, nelle ultime ore tante notizie stanno facendo impazzire di gioia i tifosi partenopei. Antonio Conte sembra essere sempre più vicino alla permanenza grazie a due fattori specifici.

Moretto e Romano confermano: “Conte resta: ingaggio aumentato e grande mercato”

Matteo Moretto e Fabrizio Romano annunciano la permanenza di Conte: il tecnico azzurro è stato convinto da De Laurentiis con alcune garanzie sportive ed economiche.

I due esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno diffuso sui loro social la notizia più attesa dai tifosi del Napoli: Antonio Conte rimarrà a Napoli. Nonostante le numerose voci su un possibile addio e un passaggio alla Juventus, il tecnico salentino ha preso una decisione definitiva dopo l’incontro in serata con De Laurentiis, Manna e Chiavelli.

Secondo i due giornalisti, il presidente azzurro ha convinto Conte grazie ad alcune precise garanzie per la prossima stagione. In primis per Conte è previsto un aumento dell’ingaggio, senza però modificare la struttura del contratto. Aurelio De Laurentiis, inoltre, ha garantito un mercato decisamente ambizioso, sottolineando la voglia di fare bene in campionato e in Champions League.