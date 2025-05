Calendario Napoli 2025-26, svelata data e orario della presentazione: la decisione della Lega Serie A

Importante aggiornamento in vista della prossima stagione di Serie A: ecco quando sarà presentato il calendario del campionato italiano 2025/2026

Il Napoli ha concluso l’annata della rinascita con la vittoria di uno strepitoso Scudetto, il quarto della sua storia. In Serie A nessuno è riuscito a far meglio degli azzurri nell’arco delle 38 giornate, ma questo successo per Antonio Conte ed i suoi ragazzi non sarà un caso isolato.

La volontà dei nuovi Campioni d’Italia è quella di riconfermarsi al top anche il prossimo anno, sia in Italia che in Europa. La programmazione dei vertici della società partenopea, dunque, procede senza sosta. In giornata, in merito alla prossima stagione, è arrivata un’ufficialità importante: ecco quando sarà presentato il calendario di Serie A 25/26.

Serie A, il calendario ufficiale sarà presentato venerdì 6 giugno dalle 18:30: tutti i dettagli

Ormai è ufficiale: il calendario della Serie A Enilive 2025/2026 sarà presentato venerdì 6 giugno a partire dalle ore 18:30. Il tutto si terrà nella cornice del Teatro Regio di Parma, durante la seconda edizione del Festival della Serie A. L’evento targato Lega Serie A sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega e su ‘Radio Tv Serie A con RDS’.

La conduzione sarà affidata a Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, che godranno della presenza del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell’Head of Competitions Andrea Butti e dell’Amministratore Delegato di Enilive Stefano Ballista. Saranno presenti anche diversi ex calciatori, tra cui Christian Vieri e Ciro Ferrara, che potranno commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.