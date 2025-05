Shock Garnacho, la frase pronunciata da Amorim non lascia dubbi: cosa succede con il Napoli

Alejandro Garnacho continua ad essere l’uomo del momento, ma in negativo. Il futuro del talento argentino è sempre più in bilico.

L’amore tra Alejandro Garnacho e il Manchester United è giunto ai titoli di coda, forse già da tanto. Negli ultimi mesi, l’argentino è stato a lungo nel mirino del Napoli, il quale però non ha affondato il colpo a causa delle richieste folli dei Red Evils. Alcune settimane dopo, però, la musica potrebbe cambiare vista l’incredibile frase pronunciata da Ruben Amorim, tecnico della squadra inglese.

Amorim scarica Garnacho: “Prega di trovare un nuovo club”

Tra Ruben Amorim e Alejandro Garnacho non scorre certamente buon sangue. Entrambi sono tesserati del Manchester United, ma l’allenatore e il calciatore non sembrano remare nella stessa direzione. I rapporti tra i due protagonisti son stati sempre tesi, fin dall’arrivo dell’ex Sporting Lisbona in Inghilterra.

Ad oggi, però, la situazione sembrerebbe ancor peggiorata. A far scattare la scintilla definitiva sarebbe stata la finale di Europa League persa contro il Tottenham. In quell’occasione, Amorim ha scelto di non puntare sull’argentino se non nei minuti finali. A tal proposito, la risposta del giocatore non si fece attendere e nel postpartita espresse tutto il proprio disappunto.

Gli strascichi si son poi prolunganti anche in occasione dell’ultima sfida di Premier League, dove Alejandro Garnacho non è stato convocato dal tecnico. Da qui, infatti, si sarebbe aperto un nuovo scenario inedito. Come riportato dal “Daily Mail” durante una riunione il tecnico avrebbe detto al calciatore tali parole.

“Prega di trovare un nuovo club che ti voglia”. Parole che non lasciano dubbi o fraintendimenti in vista del futuro.

Quale futuro per Garnacho? Si apre uno spiraglio per il Napoli

Una volta raccontato l’accaduto è doveroso analizzare il futuro di Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, non rientra ormai nei piani del tecnico del Manchester United e la situazione sarebbe diventata davvero complessa.

Ad oggi, la situazione non è molto chiara, ma una possibile cessione appare come l’opzione ideale sia per il giocatore che per il club. Quali sono i club interessati all’argentino? La domanda è alquanto complessa, ma tutte le strade portano (ancora una volta) al Napoli. A gennaio, il club azzurro ha provato in tutti i modi ad acquistare il giocatore, il quale però è stato “bloccato” dalla dirigenza inglese.

Nelle prossime settimane, ancor più se dovesse essere confermata la permanenza di Conte, non sarebbe da escludere un possibile passaggio al Napoli. Gli azzurri devono intervenire in quella porzione di campo e l’argentino potrebbe rappresentare un rinforzo ideale in vista del doppio impegno settimanale.