Napoli, non solo Conte: la Juve tenta la beffa anche per il big

La Juventus, oltre al tentativo per Antonio Conte, vuole beffare il Napoli anche in sede di calciomercato.

In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. In attesa di una decisione definitiva sul futuro di Antonio Conte, la dirigenza azzurra è sempre attiva sul mercato alla ricerca di giovani talenti e profili interessanti. Nel frattempo Kevin De Bruyne si avvicina sempre di più: l’accordo tra il belga e il club partenopeo sembra essere davvero a un passo.

La vera spina nel fianco del Napoli, però, potrebbe essere la Juventus. Nelle scorse settimane i bianconeri hanno espresso tutto il loro interesse per un ritorno in panchina di Antonio Conte. Stando alle ultime notizie, però, nei piani della Juventus rientra un giocatore da tempo nella lista dei preferiti del Napoli.

La Juventus tenta l’affondo per David: sfida col Napoli

Brutte notizie per il Napoli: il club bianconero è fortemente interessato a Jonathan David e nelle scorse ore ha già contattato il team dell’attaccante classe 2000.

Attraverso un post sui propri social, Sky Sport News ha diffuso un aggiornamento interessante sulla trattativa inerente a Jonathan David. Nonostante il forte interesse del Napoli per il canadese, la dirigenza della Juventus sembra essere seriamente intenzionata a trovare un accordo con l’attaccante del Lille:

“I dirigenti del nuovo consiglio d’amministrazione della Juventus hanno contattato oggi l’entourage di David. I bianconeri stanno cercando di concludere la trattativa e trovare l’accordo col calciatore”

Accordo sempre più vicino tra Napoli e David: la situazione

Nonostante l’interesse della Juventus, il Napoli è prossimo alla chiusura definitiva con l’attaccante del Lille. Si arriverà all’accordo solo col via libera di Antonio Conte.

Secondo la redazione di Sky Sport News, però, la trattativa tra Napoli e il canadese prosegue a gonfie vele. Il club partenopeo sembra essere decisamente vicino al raggiungimento di un accordo con i rappresentanti di David. L’inserimento della Juve nella trattativa potrebbe mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri, ma l’attaccante sembra essere sempre più convinto al trasferimento a Napoli.

L’unico possibile intoppo in questa trattativa potrebbe essere, a sorpresa, Antonio Conte. Il tecnico salentino è vicino alla permanenza sulla panchina azzurra, ma tra le sue richieste per la prossima stagione potrebbe esserci un attaccante con caratteristiche decisamente diverse da quelle di David. Proprio per questo motivo la dirigenza del Napoli ha deciso di aspettare ancora un pò prima di affondare definitivamente il colpo. Una volta chiarito questo aspetto, il club azzurro chiuderà la trattativa e porterà il canadese a Napoli.