De Bruyne al Napoli, fissata deadline per le visite mediche: le ultime

Kevin De Bruyne, di fatto, è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli.

Il calciomercato del Napoli è sempre più caldo. Con la fresca vittoria dello scudetto, la squadra azzurra continua a monitorare dei profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte, sperando in una sua riconferma. Procede spedita la trattativa con Kevin De Bruyne: il belga è sempre più convinto di trasferirsi al Napoli e l’accordo sembra essere davvero vicino.

In attesa della chiusura definitiva della trattativa, arriva una notizia che fa impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli è già al lavoro per programmare le visite mediche del belga: c’è già una deadline.

Pedullà: “Per De Bruyne visite mediche entro lunedì”

Il giornalista ed esperto di mercato Pedullà svela una novità importantissima: il Napoli vuole far svolgere le visite mediche a De Bruyne entro il 2 giugno, in modo da permettere al belga di raggiungere il ritiro con la Nazionale.

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rivelato un dettaglio decisamente interessante sulla trattativa tra Napoli e De Bruyne. Il club partenopeo vorrebbe programmare le visite mediche per il talento del Manchester City entro il prossimo lunedì 2 giugno. Sarà necessaria, però, un’organizzazione rapida ed efficiente, considerando che fra pochi giorni De Bruyne partirà in ritiro con il Belgio.

Secondo l’esperto di mercato, la trattativa è sempre più vicina alla chiusura. I contatti tra le due parti proseguono a gonfie vele e l’accordo definitivo sembrerebbe essere ad un passo. Proprio per questo la squadra guidata da Antonio Conte sta cercando di ridurre il più possibile i tempi, cercando la data adatta per far svolgere le visite mediche al centrocampista.