Futuro Allegri, raggiunto l’accordo totale con il club: è fatta per il ritorno in Serie A

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in Serie A. Nelle ultime ore, il tecnico livornese ha raggiunto l’accordo con il club.

Il nome di Massimiliano Allegri è molto vicino al campionato italiano. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus, il tecnico livornese è pronto a tornare sul grande palcoscenico italiano. Il nome dell’allenatore toscano è stato a lungo accostato alla panchina del Napoli, visto il possibile addio di Antonio Conte. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e la situazione sarà ben diversa da quella prevista.

Allegri al Milan: accordo totale con il club rossonero!

Tutto pronto per il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. L’allenatore livornese, dopo una stagione fermo ai box, ha deciso di tornare a Milano, sponda rossonera come già accaduto in passato. Le ultime ore vissute dall’allenatore sono state molto burrascose, vista la voglia del Diavolo di chiudere subito l’accordo con il nuovo condottiero.

Come riportato da Orazio Accomando, l’accordo tra il Milan e Allegri è ormai sigillato. Il tecnico firmerà un biennale a 5 milioni di euro più bonus, iniziando così un nuovo percorso in Italia. Si tratta, quindi, di una scelta molto importante che potrebbe condizionare da molto vicino anche il Napoli.

Infatti, Massimiliano Allegri era la prima scelta di Aurelio De Laurentiis qualora Conte decidesse di andare via. Ora, però, questa possibilità non c’è più, quindi il Napoli sarebbe costretto a cambiare profilo semmai l’addio di Antonio Conte dovesse essere confermato.