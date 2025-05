Giuffredi: “Marianucci? Può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, e su De Bruyne…”

Il procuratore parla della trattativa legata a Marianucci ma non solo: le sue parole.

Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori tra cui Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha analizzato la situazione legata a Marianucci, suo assistito, ma anche al presunto arrivo di Kevin De Bruyne in città.

Interrogato sull’arrivo di Kevin De bruyne al Napoli, Giuffredi ha voluto dire la sua opinione ma anche chiarire una situazione che lo aveva coinvolto negli ultimi giorni.

“De Bruyne? Giocatore di prestigio, un campione, sarebbe un bel regalo ai tifosi. Mi auguro che l’operazione vada in porto e credo vada in porto. Ci tengo a chiarire che certe mie parole su De Bruyne siano state strumentalizzate. Ho detto che nella regola del mercato funziona che un agente vada a parlare con la società per chiarire la posizione dei propri assistiti. Ma io non ho nulla da chiedere al Napoli su Politano e Di Lorenzo, non ne ho mai parlato. De Bruyne ha una storia importantissima ed è imparagonabile ad altri calciatori”, ha concluso.