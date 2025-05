Conte-Napoli, cresce l’attesa per la scelta definitiva: quando arriverà la risposta del tecnico

Il futuro di Antonio Conte continua ad essere in bilico. L’attesa per la scelta del tecnico è sempre più richiesta dai tifosi e non solo.

La stagione del Napoli si è conclusa da poco, ma per la dirigenza è già tempo di lavorare al futuro. In modo particolare, si sta lavorando al futuro di Antonio Conte, ormai tutt’altro che deciso. L’allenatore azzurro non ha ancora deciso se restare in Campania o approdare altrove, ma il tempo stringe ed è necessaria una decisone. Negli ultimi minuti, è stata svelata la possibile data che sancirà il futuro del club.

Conte, entro domani arriverà la decisione: attesa in casa Napoli

Sono ore caldissime in casa Napoli. Dalla scelta di Antonio Conte (restare o cambiare aria) passa inevitabilmente il futuro della società azzurra. Quest’ultima, è chiamata a creare un progetto vincente, ma prima servirà capire chi siederà sulla panchina in vista della prossima annata.

Ad oggi, il tecnico è Antonio Conte ma il suo futuro è ancora in bilico. Negli ultimi giorni, c’è stato un incontro molto positivo con Aurelio De Laurentiis e il DS Manna proprio per discutere del futuro. La dirigenza, dal canto suo, ha promesso un budget di mercato pari a 200 milioni di euro, con i colpi in entrata che son già cominciati (Kevin De Bruyne a parametro zero). Oltre a ciò, il DS Manna vorrebbe chiudere anche per Jonathan David, proprio per convincere il tecnico.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” prima di procedere, però, bisogna attendere la risposta di Antonio Conte. Intanto, in agenda c’è un altro incontro, il quale risulterà decisivo per conoscere il futuro del tecnico. Entro domani, infatti, arriverà la scelta dell’allenatore che deciderà se sposare o meno il “nuovo” progetto partenopeo.