Clamoroso Osimhen, l’offerta al Napoli è da capogiro: ora si attende la mossa di De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere più in bilico che mai. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbe un noto club europeo.

Il nome di Victor Osimhen è accostato al Napoli, ma solo per un “passaggio” brevissimo. Il calciatore di proprietà del club azzurro è in prestito al Galatasaray, ma nelle prossime settimane farà ritorno in Campania. Alla Corte del Vesuvio, però, non si fermerà per molto tempo vista la volontà della dirigenza di cederlo a titolo definitivo. Da qui, infatti, sarebbe nato il forte interesse da parte di un noto club.

La Juventus punta tutto su Osimhen: l’offerta è da capogiro

Victor Osimhen continua ad essere nel mirino della Juventus. Il club bianconero, alle prese con diverse questioni societarie, non distoglie l’attenzione dal calciomercato. Una volta archiviato il futuro di Dusan Vlahovic (ormai sempre più lontano da Torino) è tempo di individuare il profilo ideale per l’attacco. Uno su tutti è già noto: Victor Osimhen.

L’attaccante di proprietà del Napoli è la prima scelta del club bianconero, che però dovrà “abbattere” il muro imposto dalla società azzurra. Infatti, il calciatore nigeriano ha una clausola da ben 75 milioni di euro ma non sarà valida in Italia. Quindi, per convincere il presidente De Laurentiis servirà l’ennesimo sforzo economico.

In realtà, come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore la Juventus avrebbe messo sul piatto una cifra “folle”. Infatti, il club bianconero sarebbe disposto ad investire 85 milioni di euro pur di ingaggiare Victor Osimhen. Quindi, si tratterebbe di una proposta importante che super anche la clausola rescissoria prevista nel contratto. Ora, però, la palla passa al presidente De Laurentiis.