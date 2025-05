La rovesciata di McTominay diventa un compito in classe: il test del prof diventa virale

La rete di Scott McTominay e l’esultanza di Antonio Conte diventano un compito di una classe di un liceo a Napoli: l’idea del professore.

Lo Scudetto come spunto di riflessione. Anche il calcio a servizio della scuola e in questo caso è il Napoli a rubare la scena. Precisamente, il Napoli di Antonio Conte, fresco Scudettato.

È noto che il professor Bruno Siciliano, docente dell’Università Federico II, sia un luminare della robotica, ma è anche un supporter sfegatato della formazione partenopea. Non manca mai occasione, insieme ai suoi amici, per andare a vedere una trasferta. E proprio in questi giorni, al rientro dalla festa Scudetto, si è scatenato con i suoi studenti in un folle ingresso con gonnella scozzese, in omaggio all’uomo Scudetto Scott McTominay.

Lo stesso centrocampista MVP del campionato di Serie A è diventato oggetto di un compito in classe del liceo Elio Vittorini in via Domenico Fontana.

McTominay nel compito di fisica: la trovata del docente

La rovesciata di McTominay che ha sbloccato Napoli-Cagliari è storia. Il gol più importante della stagione dello scozzese, che ha raggiunto la doppia cifra e che ha disputato un campionato da urlo, rubando la copertina anche ad altri suoi compagni.

Così, il professore Mario Rainone ha deciso di sottoporre alla classe II H un test di verifica decisamente particolare con la seguente traccia:

“Il calciatore McTominay, noto come McFratm, ha segnato uno splendido gol in rovesciata, alzandosi da terra di circa 1,6 metri. Calcola la velocità e il tempo di caduta”

Non solo questo esercizio, ma anche uno sul tempo di volo e sull’altezza massima raggiunta da Antonio Conte mentre veniva portato in trionfo dai suoi calciatori sotto la Curva. Insomma, un compito completamente a tema Napoli.

Le parole del docente: “A scuola con la parrucca azzurra”

Il professor Rainone è stato così intervistato per il compito particolare, diventato subito virale sui social. Ecco il commento riportato da Il Mattino: