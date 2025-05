Hamsik: “Complimenti a Conte, McTominay decisivo”, poi annuncio sul ritorno a Napoli

Marek Hamsik fa sognare i tifosi del Napoli: l’annuncio su un ritorno a Napoli in conferenza stampa è da brividi.

Marek Hamsik è intervenuto oggi in una conferenza stampa organizzata da CalcioNapoli24 per presentare l’evento “Punto 17”, la sua gara di addio al calcio. Inevitabili domande sul recente Scudetto del Napoli, oltre che su un suo ritorno nel club sotto un altra veste dopo i 12 anni da calciatore. Hamsik è partito presentando l’evento:

“La partita sarà un mix, vorrei avere i miei compagni di Nazionale, del Napoli e degli altri club dove ho giocato. Non era possibile averli tutti, ma sarà una paritta Slovacchia contro “Resto del mondo”. Ci saranno Mertens, Callejon, Lavezzi, Cavani, Inler, Reina e tanti altri”.

Hamsik: “Ho parlato con De Laurentiis per il ritorno a Napoli”

Hamsik ha poi effettuato un riassunto della sua carriera:

“Ho realiazzato il mio sogno sin da bambino. Fare il calciatore era il mio sogno. Sono stato orgoglioso di aver avuto una parte importante del Napoli, anche senza vincere uno Scudetto”.

A proposito della mancata vittoria del titolo in azzurro, Marek si esprime così:

“Non ho rimpianti, mi godo i due Scudetti vinti dal Napoli in questi due anni. Un po’ di ramamarico ce l’ho, ma non rimpiango nulla. Ho vissuto il mio sogno, mi sono sempre goduto la città e i tifosi, sono rimasto fedele per 12 anni a questa maglia. Sono molto contento che siamo stati la prima squadra a vincere un trofeo dopo Diego Armando Maradona. I trofei vinti li ho tatuati sulla pelle, sono importanti così come il mio record di presenze”.

Hamsik, poi, non chiude affatto le porte ad un ritorno al Napoli:

“Col presidente ci ho parlato lo scorso anno, qui ho sempre la porta aperta. In Slovacchia ho impegni con i miei figli, ma mi piacerebbe far parte di una società come il Napoli. Anzi, faccio il mio complimento a Conte per lo Scudetto vinto. Ritorno in veste di allenatore? Magari! Ma la strada è difficile e lunga”.

Hamsik: “McTominay mi piace tanto, magari venisse De Bruyne!”

Hamsik ha raccontato poi le sue emozioni da tifoso e la reazione allo Scudetto vinto venerdì sera dal Napoli:

“Prima della partita ho messo sui social la foto di una sciarpa del Napoli, McTominay ha fatto un grandissimo gol e gli vanno fatti i complimenti”.

L’ex capitano azzurro ha decisamente esaltato il talento di McTominay, primo centrocampista a raggiungere la doppia cifra in maglia azzurra dopo lui:

“Mi piace tanto, ha feeling con il gol ed è forte fisicamente e di testa, è sempre presente in area di rigore. Non siamo molto simili come caratteristiche. I suoi gol sono stati decisivi”.

Qualche battuta invece in merito ad un eventuale arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne:

“Vestirebbe la maglia numero 17? Dovete chiedere ad Olivera se gliela cede! Mi fa piacere vedere in campo questo numero, è simbolico. Magari venisse, un calciatore con la sua classe può aiutare tanto”.

L’appello di Hamsik ai tifosi del Napoli

Qualche ulteriore cenno sui momenti più belli al Napoli:

“Il trio Cavani-Hamsik-Lavezzi ha un significato forte, ha scritto la storia del club. Il mio gol più bello con il Napoli? Direi quello in finale di Coppa Italia contro la Juventus per importanza. Come bellezza forse quello contro il Milan dopo quasi 80 metri percorsi”.

Su un eventuale arrivo di Massimiliano Allegri si esprime così:

“Sarebbe la scelta giusta in caso di addio di Conte: è un vincente, sa come si vincono i campionati”

Ai tifosi del Napoli, invece, un messaggio molto speciale: