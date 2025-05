Di Marzio a sorpresa: nuovo incontro De Laurentiis-Conte

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte pronti ad un nuovo confronto definitivo, ma spunta una novità clamorosa sul futuro del mister

Il futuro di Antonio Conte sembra delinearsi ad ogni ora che passa. Il tecnico è a Napoli, rientrato dopo la visita con il Papa e la reunion tecnica nella Capitale con Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna.

Il mister ha avanzato le sue richieste e ha spiegato il suo punto di vista, che sembrava portarlo lontano da Napoli dopo una stagione estenuante. Proprio lo stress del campionato, il mercato di gennaio, la cessione di Kvaratskhelia e l’acquisto di Okafor non soddisfacente hanno portato Conte a riflettere su un futuro lontano dal club azzurro.

D’altro canto, Aurelio De Laurentiis starebbe provando a trattenere il tecnico, senza forzarlo, ma consapevole di avere una posizione di vantaggio. Il Napoli è un club sanissimo, che quest’estate avrà un tesoretto non di poco conto tra cessioni e introiti legati all’ingresso in Champions e lo Scudetto. Insomma, ci sono tutti i presupposti per allargare gli orizzonti. E non per ultimo, il club azzurro vuole compiere quello step, vuole fare il salto in una nuova dimensione. La trattativa per Kevin De Bruyne ne dà ampia dimostrazione.

Conte-Napoli: spunta la data del nuovo incontro con il presidente

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero nuovissimi aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte e la panchina del Napoli. In particolare, il giornalista di Sky Sport spiega e fa trapelare un discreto ottimismo sul ripensamento del tecnico:

“Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi, in attesa di rivedersi entro sabato per la decisione definitiva, si stanno aprendo spiragli perché Conte possa restare. Aumenta la fiducia, cauta, in attesa che l’allenatore sciolga le riserve”

Cosa ha detto Conte a De Laurentiis

Sempre secondo Di Marzio, Antonio Conte avrebbe assicurato ad Aurelio De Laurentiis di non aver avuto nessun accordo con altri club. In questo periodo il mister si è concentrato solo ed esclusivamente sulla lotta Scudetto e sul Napoli.

Durante l’incontro sono state chiarite diverse questioni e il club avrebbe offerto maggiori garanzie al tecnico leccese. Il Napoli vuole dare continuità al progetto e non vuole farsi scappare Antonio Conte. Oltretutto, se il mister dovesse lasciare il club diventerebbe presto un avversario pericolosissimo in Serie A. Meglio averlo amico, che nemico.