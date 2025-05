Non solo De Bruyne, il Napoli ha in pugno anche David

La dirigenza azzurra prova a piazzare un altro colpo, ecco cosa sta succedendo.

Prosegue il mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Quella relativa a Kevin De Bruyne è la trattativa del Napoli per il momento. E come potrebbe essere altrimenti. Portare il centrocampista belga in città sarebbe un colpo eccezionale per Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, soprattutto per provare a convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina del Napoli.

Ma De Bruyne non è l’unico obiettivo societario, anzi. Un altro nome importante è quello di Jonathan David, attaccante canadese che ha detto addio al Lille e che arriverebbe a Napoli da svincolato.

Napoli, David ad un passo: i dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa i punto della situazione, di fatto rivelando che la trattativa con l’attaccante canadese è a buon punto.