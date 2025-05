Conte riflette, ma non si tira indietro: il gesto dopo l’incontro con De Laurentiis

Il gesto di Antonio Conte dopo il colloquio sul proprio futuro avuto con Aurelio De Laurentiis, ha subito fatto il giro del web

Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, hanno avuto un primo colloquio a Roma per discutere del futuro del tecnico. Al summit erano presenti anche Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ed Edoardo De Laurentiis, vice-presidente del Napoli.

Non si è arrivati ad una decisione finale, con un altro colloquio – forse decisivo – atteso per la giornata di venerdì, dove Conte dovrebbe comunicare la decisione: restare a Napoli o andare via, con la Juventus che osserva alla finestra.

Conte, venerdì decisione sul futuro: nel frattempo si gode la città

Conte non resta lontano dalla città di Napoli, nemmeno durante una settimana molto calda in cui si deciderà se proseguire l’avventura con i neo campioni d’Italia. Il tecnico è stato immortalato nel cuore del capoluogo campano.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Conte si sta concedendo momenti di relax. Quest’oggi l’ex Juve, è stato avvistato nei pressi dei baretti a Chiaia, in piena movida napoletana.

Una notizia sicuramente confortante per i tifosi azzurri, che ora sperano fortemente in una permanenza a Napoli. Come emerso dagli ultimi aggiornamenti, segnali di disgelo tra le parti ci sono. Bisognerà solo attendere venerdì per scoprire il futuro del tecnico.