Clamoroso in Serie A, il tecnico si è dimesso: sta succedendo tutto in questi minuti

La Serie A è costretta a fare i conti con l’ennesimo ribaltone. Negli ultimi minuti, un noto allenatore avrebbe presentato le proprie dimissioni.

Sono giorni cruciali per la Serie A e il cacio italiano. Il campionato si è concluso da pochissimo, ma i rispettivi club sono già al lavoro per il futuro. In vista della prossima stagione, però, potrebbero esserci dei cambiamenti cruciali. Infatti, il valzer degli allenatori è appena iniziato ma potrebbe comprendere molti tecnici. Nelle ultime ore, è arrivata l’ennesima notizia inattesa.

Caos Fiorentina, Palladino si è dimesso: cosa sta succedendo

Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, il tecnico campano avrebbe deciso di mettere la parola fine alla propria esperienza in Toscana. Nonostante gli ottimi risultati, l’allenatore ha deciso di non portare avanti le proprie idee.

Come sottolineato dal noto espero di mercato, la società sarebbe al lavoro per far cambiare idea al tecnico, il quale però appare irremovibile. I motivi dell’addio sono ancora poco chiari, ma nelle prossime ore seguiranno gli annunci ufficiali. Una cosa è certa: Raffaele Palladino è un profilo importante che potrebbe fare gola a molti club.