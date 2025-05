Allegri-Napoli, clamoroso colpo di scena: c’entra il Milan

Ultim’ora shock in casa Napoli: il Milan tenta l’ex tecnico bianconero e gela il Napoli in vista del possibile addio di Conte

La stagione ha appena chiuso i battenti, ma in Serie A il fermento è già alle stelle. Il Napoli, con Antonio Conte al timone, ha messo le mani sul tricolore al termine di una cavalcata epica.

Il tecnico leccese, come solo lui sa fare, ha trasformato la tensione in carburante per lo scudetto. Ma mentre Napoli brinda, il resto d’Italia si riorganizza. E tra i tanti movimenti previsti, uno ha già fatto saltare il banco: il Milan si è inserito nella corsa per Massimiliano Allegri.

Bomba Allegri: il ritorno che nessuno si aspettava

Sì, proprio lui. L’ex tecnico rossonero, che a Milano ha già scritto pagine importanti, sarebbe finito nuovamente nel mirino della dirigenza rossonera per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club sta intrattenendo contatti costanti con Allegri, valutando un suo ritorno in panchina.

Una svolta che sa di terremoto. Fino a pochi giorni fa, infatti, sembrava che fosse il Napoli a essere in pole per Allegri, nel caso in cui Conte avesse deciso di non fare un passo indietro. E invece, oggi, le parti sembrano essersi raffreddate.

Sempre secondo Di Marzio, Allegri sarebbe attualmente in stand-by con il club di De Laurentiis, che riflette sul da farsi in attesa di capire le reali intenzioni del proprio allenatore. Nel frattempo, il Milan non sta a guardare.

Dopo l’imminente addio di Conceição, la dirigenza rossonera sta valutando due profili su tutti: Vincenzo Italiano e, appunto, Max Allegri.

Milan, torna Allegri? De Laurentiis attende la scelta di Conte

Allegri garantirebbe esperienza, gestione dello spogliatoio e conoscenza dell’ambiente. Un usato sicuro che, se motivato, può ancora fare la differenza ad alti livelli.

Per ora nulla è deciso, ma il solo fatto che Allegri possa tornare al Milan sta facendo impazzire i tifosi. C’è chi sogna la rivincita, chi teme un ritorno troppo nostalgico. Una cosa, però, è certa: il valzer delle panchine è solo all’inizio, e i ribaltoni non mancheranno.

Con Allegri sullo sfondo e due big come Milan e Napoli a contenderselo, il mercato degli allenatori ha già superato ogni aspettativa. E chissà che non sia proprio Max a dare il primo scossone di un’estate che promette fuochi d’artificio.