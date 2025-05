Allegri al Napoli: l’annuncio dell’agente del mister

Clamoroso annuncio arrivato nell’ultima ora su Allegri e il suo possibile approdo al Napoli, le parole dell’agente non lasciano dubbi

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è sempre più in discussione, con le parti – club, dirigenza e allenatore – che si sono incontrati nella giornata di ieri. L’incontro però non ha portato ancora a nessun fine. Venerdì ci saranno aggiornamenti, con l’ex Juventus che dovrebbe comunicare la propria decisione.

Il Napoli nel frattempo sembra esser corso ai ripari. In caso di addio di Conte, gli azzurri puntano fortemente Massimiliano Allegri. L’allenatore, svincolato, è visto come il profilo ideale per dare continuità ad un progetto vincente. L’agente però ha rilasciato delle dichiarazioni forti e precise.

Napoli-Allegri, arriva la risposta dell’agente: le sue parole

Stando agli ultimi aggiornamenti, è sempre più caldo il nome di Allegri per la panchina del Napoli con però delle dichiarazioni che gelano il club azzurro dal suo interesse per il tecnico.

“Napoli o Milano? Io personalmente non lo vedo da nessuna parte” – afferma Branchini, agente di Allegri, a SkySport durante la premiazione del Golden Boy 2025.

Il tecnico ex Juve è reduce dall’esonero con i bianconeri nella passata stagione, ma adesso è voglioso di mettersi nuovamente in careggiata: