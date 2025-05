Osimhen, svolta sulla cessione? Contratto super e pressing insistente: cosa filtra sulla destinazione

L’attaccante nigeriano sarebbe più vicino alla cessione? Pronto un contratto ricco per convincerlo a firmare: cosa filtra sull’addio

Le prossime settimane potrebbero diventare decisive per la cessione di Victor Osimhen. Almeno, questo, è quello che si augura il Napoli. L’attaccante nigeriano è sotto contratto con gli azzurri fino al 2027, ma ormai il rapporto con il club partenopeo è ai minimi termini. Dopo lo scudetto e l’anno del decimo posto, il nigeriano ha cercato una destinazione che lo motivasse, come la Premier League, ma le squadre inglesi non hanno presentato un’offerta congrua per il presidente De Laurentiis.

Il tentativo del PSG, che avrebbe coinvolto anche Kvaratskhelia, è stato respinto dal Napoli. Da lì, una rottura non più risanabile, che ha portato a una cessione last minute verso il Galatasaray a settembre. Con il club turco ha realizzato più di 30 gol, vincendo anche il campionato, Ora, però, la sua avventura in giallorosso è terminata e bisognerà voltare pagina.

Addio al Gala e, ovviamente, anche al Napoli. La dirigenza azzurra non vuole correre altri rischi come la scorsa estate. Non si potrà arrivare nuovamente a settembre per concludere l’operazione, bisognerà chiudere prima del tempo. Da qui la volontà di accelerare i tempi già nelle prossime settimane.

A dare aggiornamenti, il giornalista esperto di mercato Rudi Galetti, che ha pubblicato un post su X dove ha ribadito la volontà dell’Al-Hilal per il calciomercato estivo. Secondo il collega, la squadra saudita starebbe spingendo forte per firmare Osimhen e l’obiettivo è persino chiudere l’operazione entro il Mondiale per Club.

Un’ipotesi simile, porterebbe l’affare alla fumata bianca entro la metà di giugno, rendendo le prossime due settimane cruciali. L’Al-Hilal è pronto a investire i 75 milioni di euro di clausola rescissoria, offrendo al giocatore 3 anni di contratto. Un affare complessivo da 120 milioni di euro, rendendo il nigeriano super pagato.

Chiudere così presto l’affare, permetterebbe al Napoli di investire la cifra incassata da Osimhen per rinforzarsi subito. L’obiettivo della società è arrivare a Dimaro con la rosa più completa possibile. Diventano giorni cruciali, in attesa di capire anche la volontà del giocatore.

#AlHilal are pushing hard to sign #Osimhen: their goal is to seal the deal in time for the CWC.

The club wants to pay the €75m release clause to #Napoli; for the ST, a 3-y contract with a total package of >€120m is on the table.

⏳ Decisive steps expected soon. pic.twitter.com/0yrHJMdVoZ

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 27, 2025