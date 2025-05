Juve su Conte, nulla è definito: il ribaltone può essere totale

In casa Juve, oltre a quelle di Conte, bisogna registrare un profondo cambiamento.

Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, l’ansia dei tifosi del Napoli è tutta rivolta verso la scelta di Antonio Conte. L’allenatore del quarto scudetto partenopeo, infatti, potrebbe cambiare aria dopo appena un anno dal suo arrivo sulla panchina azzurra.

Su Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare il fortissimo interesse della Juventus. Nella ‘Vecchia Signora’, per l’appunto, è probabile che nei prossimi mesi ci possa essere una vera e propria rivoluzione.

In casa Juve c’è aria di profondo cambiamenti: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, oltre a chi sarà il prossimo allenatore, in casa bianconera si stanno facendo delle riflessioni a tutti i livelli. Lo stesso Giorgio Chiellini avrà un ruolo decisamente più importante rispetto a quello visto fino a questo momento. Anche sul fronte Conte ci sono delle importanti valutazioni.

Il tecnico salentino, in caso di un suo arrivo nella Juventus, vorrà sicuramente entrare nel processo decisionale del club bianconero. Nei piani futuri della ‘Vecchia Signora’, di fatto, non bisogna dare nulla per scontato. Anche perché il mondiale per club è davvero imminente. Lo stesso Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di non consegnare a Tudor per questa competizione una squadra più debole, viste le richieste di prolungare i prestiti sia di Kolo Muani che di Renato Veiga.